Perugia-Brescia 1-0, decide il gol su rigore di De Luca: il Grifo torna a vincere in casa

Foto: Belfiore

Nicola Uras 16 ottobre 2021 a

a

a

Il Perugia torna alla vittoria in casa, la prima in questo campionato (l'ultimo successo risaliva allo scorso aprile), e balza dentro la zona play off a soli due punti dal secondo posto. L'1-0 al Brescia porta la firma di Manuel De Luca: l'attaccante, al secondo sigillo stagionale, ha realizzato un calcio di rigore assegnato per il fallo di mano di Bisoli jr sul cross di Ghion.

Perugia, il Curi aumenta la capienza: il cronoprogramma dei lavori

I biancorossi aggrediscono subito la partita con Angella - fresco di rinnovo pluriennale del contratto - che sfiora subito il gol. Il Perugia ha il controllo della partita, il Brescia si vede poco anche se nel finale di frazione - dopo essere andato in svantaggio - tenta di reagire senza però creare alcun tipo di problema a Chichizola. Nel secondo tempo ci sono più capovolgimenti di fronte, ma la difesa biancorossa regge e alla fine il Perugia conquista tre punti davvero preziosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.