Superlega, Sir a Verona: occhio a Rok Mozic

Il giovane sloveno doveva arrivare a Perugia in estate, poi il cambio di rotta

14 ottobre 2021 a

a

a

In casa Sir si pensa alla prossima gara. Quella che vedrà i bianconeri impegnati in Veneto contro Verona Volley. I gialloblù sono stati sconfitti martedì sera 3-0 a Trento, pur destando una positiva impressione, nel posticipo che ha chiuso la prima giornata e che ha visto solo vittorie da tre punti. Dopo un primo set sottotono i veneti hanno dato battaglia e hanno reso la vita dura alla squadra di Lorenzetti. Lo testimoniano i punteggi degli altri due parziali (29-27 e 25-23).

Sir, Grbic: dall'amicizia con Anderson ai caffè di Piacentini

Tra le fila degli scaligeri in grande evidenza il giovane talento sloveno, l’opposto Rok Mozic autore di 18 punti. Il giocatore, già nel giro della nazionale di Giuliani, è stato in estate a un passo dalla Sir. Anzi, a dirla tutta, l’acquisto sembrava cosa fatta. Poi, l’interessamento di Verona e la decisione del giovane sloveno dietro la promessa di un posto da titolare garantita da Rado Stoytchev. A quel punto il cambio di rotta e la scelta di Verona, mentre Perugia indirizzava gli sforzi di mercato verso la Lettonia e chiudeva l’operazione Dardzans, ultimo tassello di una rosa ricca di talenti. Domenica Rozic si troverà di fronte la squadra promessa, mentre dall’altra parte della rete ci saranno due ex illustri: coach Nikola Grbic (dal 2016 al 2019 a Verona) e il centrale Sebastian Solè per due stagioni in maglia gialloblù.

Sir-Cisterna vista da Grbic: "Loro bravi a muro, noi insieme solo 5 allenamenti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.