Camila Giorgi mozzafiato sulla sabbia, posa sexy e fisico da urlo: altro scatto bollente | Foto

14 ottobre 2021 a

a

a

Ancora sexy Camila Giorgi. La tennista marchigiana, eliminata dal torneo di Indian Wells in California, ha dato nuovamente sfoggio della sua sensualità in uno scatto da urlo pubblicato su Instagram, dove può contare su oltre 500mila follower. Camila è stata immortalata sulla spiaggia, in riva al mare, con un mini vestito sexy che mette in mostra il suo fisico perfetto.

Un vero e proprio incanto, con sguardo sensuale e pose che esaltano la sua bellezza. Insomma, ancora una foto da un pieno di like per la bellissima Camila.

Camila Giorgi, selfie in nero con sguardo sexy: mini vestito e gambe in bella vista | Foto

Per quanto riguarda il tennis, la Giorgi ha parlato così dopo la sconfitta al primo turno di Indian Wells contro la statunitense Anisimova: il punteggio di 6-4 6-1 è stato in parte giustificato da queste parole: "Purtroppo mi faceva troppo male la caviglia destra per giocare bene - ha commentato -. Ho preso una storta qualche giorno fa in allenamento e oggi non mi ha consentito di spingere, di andare a prendere il servizio, era davvero troppo difficile giocare. In questo momento è ancora gonfia. Quando rientrerò mi farò vedere dai miei medici e deciderò che fare. Spero di poter giocare il prossimo torneo che da programma dovrebbe essere a Tenerife”, ha concluso la Giorgi.

Camila Giorgi torna in campo a Chicago, prima backstage bollente con sguardo sexy e fisico mozzafiato | Video

Vedremo se Camila sarà presente in terra spagnola, quel che è certo è che (forse in maniera prevedibile), dopo il trionfo a Montreal nel primo Master 1000 della carriera, la tennista marchigiana ha accusato un pizzico di appagamento e non ha mostrato il suo tennis migliore negli altri tornei disputati, sia a Flushing Meadows per gli Us Open che nel Master 1000 di Indian Wells, stavolta menomata da un problema fisico. La caviglia dunque non è al top, per il resto Camila non ha nulla da invidiare alle colleghe del circuito Wta. Appuntamento per Tenerife, o comunque per un altro scatto targato Giomila, marchio di moda realizzato dalla stessa Giorgi.

Camila Giorgi in campo a Indian Wells, ma prima altro scatto da urlo: sguardo sexy e fisico perfetto | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.