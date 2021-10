Camila Giorgi, selfie in nero con sguardo sexy: mini vestito e gambe in bella vista | Foto

12 ottobre 2021 a

Camila Giorgi non sta attraversando un buon momento dal punto di vista tennistico, ma di certo la sua popolarità sui social non ne ha risentito. Senza dimenticare tuttavia che per lei la stagione è da definirsi comunque straordinaria, visto il trionfo al Master 1000 di Montreal, il primo della carriera.

L'obiettivo, magari per la prossima stagione, è quello di un exploit in un torneo del Grande slam, considerando pure le imprese recenti della Raducanu, capace di aggiudicarsi gli Us Open da numero 150 del mondo.

Su Instagram Camila è apparsa nuovamente nel suo massimo splendore, con un selfie che ha fatto capolino nelle sue stories. Un selfie in cui è esaltato il suo fisico mozzafiato, in un look super sexy, caratterizzato da un vestitino nero con gambe in bella evidenza. Insomma, come al solito perfetta, pronta per un evento speciale.

Intanto, tornando al tennis, Camila ha parlato così dopo la sconfitta al primo turno di Indian Wells contro la statunitense Anisimova: il punteggio di 6-4 6-1 è stato in parte giustificato da queste parole della tennista marchigiana: “Purtroppo mi faceva troppo male la caviglia destra per giocare bene - ha commentato -. Ho preso una storta qualche giorno fa in allenamento e oggi non mi ha consentito di spingere, di andare a prendere il servizio, era davvero troppo difficile giocare. In questo momento è ancora gonfia. Quando rientrerò mi farò vedere dai miei medici e deciderò che fare. Spero di poter giocare il prossimo torneo che da programma dovrebbe essere a Tenerife”, ha concluso la Giorgi. Che però si può consolare con il grande successo che sta riscuotendo il suo marchio di moda Giomila, lanciato insieme alla madre, che realizza di persona i vestiti che Camila indossa nei vari tornei: "Lei è una vera artista", ha sempre detto la tennista.

