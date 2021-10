Matteo Berrettini, amore a gonfie vele con Ajla: gli amici della coppia Auger Aliassime e Nina Ghaibi

12 ottobre 2021 a

Grande Italia ancora nel tennis in California. Nel torneo Master 1000 di Indian Wells si profila infatti un ottavo di finale tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il numero uno italiano e finalista a Wimbledon 2021 però deve ancora giocare il suo secondo turno, che lo vedrà di fronte intorno alle 20 di martedì 12 ottobre allo statunitense Fritz, un avversario comunque da prendere con le molle, mentre l'altoatesino ha già conquistato gli ottavi di finale senza scendere in campo per il ritiro di Isner.

L'americano infatti si è ritirato dal singolare e dal doppio perché sua moglie sta per partorire il loro terzo figlio. "Devo essere con la mia famiglia, è il mio dovere adesso - ha detto Isner -. Molto più importante del tennis". In attesa di un possibile derby azzurro sembrano andare a gonfie vele anche le rispettive storie d'amore dei due: Berrettini con la collega Ajla Tomljanovic e Sinner con la modella e influencer Maria Braccini. Ajla è nata il 7 maggio 1993 a Zagabria, in Croazia. E' figlia di Rakto, ex giocatore professionista di pallamano, ed Emina. Inoltre, ha una sorella maggiore, Hana, che l’ha avvicinata al mondo del tennis.

A 13 anni, Tomljanovic si è trasferita in Florida per potersi preparare per la sua carriera nella pallamano. Tuttavia, ha poi scelto il tennis e di rappresentare l’Australia, e non il suo paese natale, perché sentiva che avrebbe potuto crescere meglio professionalmente. Ha ottenuto, quindi, la residenza australiana nel 2014. Attualmente vive a Brisbane, anche se spesso e volentieri vola in Italia per stare con Matteo Berrettini.

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini stanno insieme da poco più di un anno. Era il settembre 2020, infatti, quando furono sorpresi assieme a margine della partita dell’azzurro nel quarto turno degli Us Open (contro Rublev). Di lì, l’ufficializzazione della relazione, con la coppia che molto spesso frequenta Felix Auger Aliassime e la sua ragazza Nina Ghaibi, che è anche cugina della giocatrice australiana. Alja parla il croato, l’inglese e il tedesco. Il suo film preferito è Una notte da leoni. Per quanto riguarda la musica, adora l’hip hop e Rihanna è la sua cantante prediletta.

Molto più riservata pare essere la storia tra Sinner e Maria Braccini, con quest'ultima che tuttavia ha iniziato a mostrare la sua passione per il tennis.

