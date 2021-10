Sir volley che goduria: "Abbiamo tifosi anche da Potenza Picena"

Foto: Benda

Il presidente Sirci entusiasta: "Ci seguono anche dalle Marche"

“Sono contento. Abbiamo vinto agevolmente contro Cisterna che è un avversario forte. Farà parecchi danni. Sono soddisfatto. Quest’anno c’è molta più compattezza”. Buona la prima per il presidente della Sir, Gino Sirci, che archiviato il 3-0 sui laziali si sofferma anche su qualche singolo che lo ha colpito durante la gara. “Mi è piaciuto molto il nostro palleggiatore, Giannelli, un giocatore autorevole. Anderson ha giocato ad alto livello sia in attacco che in ricezione. Plotnytskyi ha fatto bene, poteva entrare anche in un altro momento, deve entrare più spesso. Quando è in campo il pubblico si fa sentire”.

Sirci è raggiante anche per motivi extra campo che danno la dimensione di quanto sia seguita la sua creatura. “Sono venuti a vederci 4 tifosi da Potenza Picena che è attaccata a Civitanova. Perugia ha tanti tifosi fuori dalla nostra provincia, in zone dove sono comunque presenti squadre di Superlega. E’ tanta roba” - spiega il patron che a fine gara si è intrattenuto anche con l’ex calciatore del Perugia, Ze Maria.

