Rosolino e Pellegrini, volano stracci. "Federica sempre su un piedistallo". Lei replica: "A qualcuno rode"

Dura polemica tra due leggende del nuoto italiano, vale a dire Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini. In una intervista al Corriere della Sera, il campione olimpico a Sidney 2000 ha parlato della collega. Innanzitutto smentendo le voci di un presunto flirt tra i due avuto in passato: "Una leggenda metropolitana", ha detto.

Poi è entrato nel dettaglio della carriera della nuotatrice veneta: "Federica o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico - ha dichiarato Rosolino -, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica".Rosolino ha quindi aggiunto: "Sul piano sportivo, nei due anni a Verona ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già principessa, nonostante non avesse vinto ancora nulla", le sue parole al Corriere della Sera. La stoccata non è stata affatto accettata e digerita dalla Pellegrini, che ha risposto con delle stories su Instagram. "Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il cu**", ha affermato proprio la Divina, con un piccolo sorriso in volto. "Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte", ha aggiunto ancora la Pellegrini.

Un invito a raccontare di più insomma. Qualcosa che evidentemente non è ancora di dominio pubblico. Ma anche lei poi ha deciso di non andare avanti ed è rimasta sul vago. Insomma, come sempre, Federica Pellegrini continua a far discutere anche adesso che ha lasciato le vasche. Anche se su questo punto, lo stesso Rosolino si è mostrato scettico: "Ci sono gli Europei in casa, io attendo sviluppi su questo punto, già a novembre lei torna a gareggiare. Ripeto, non credo a un suo addio definitivo", ha sottolineato l'ex campione napoletano.

