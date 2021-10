Camila Giorgi in campo a Indian Wells, ma prima altro scatto da urlo: sguardo sexy e fisico perfetto | Foto

09 ottobre 2021 a

Camila Giorgi torna in campo nel Master 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, in uno degli ultimi impegni della stagione. Una stagione decisamente positiva, che l'ha vista trionfare nel Wta 1000 di Montreal, apice per ora della sua carriera. Al primo turno di Indian Wells se la vedrà sabato 9 ottobre contro la statunitense Anisimova, in un match che si preannuncia equilibrato, in onda su Supertennis in diretta tv (64 del digitale terrestre). Intanto Camila continua a far impazzire i suoi follower per i suoi scatti social ad alto tasso di sensualità.

Nell'ultimo promuove sempre la sua linea di moda Giomila (fondata insieme alla madre), facendosi immortalare con sguardo sexy e un vestitino succinto che esalta il suo lato b perfetto. Insomma, temperature bollenti per Camila, anche in autunno.

Qualche settimana fa, la tennista marchigiana infatti si era fatta immortalare nel video di un backstage relativo a un recente shooting fotografico proprio per il suo marchio Giomila, in cui era apparsa sempre con sguardo ammiccante e fisico mozzafiato. La Giorgi è stata impegnata ultimamente anche nella solidarietà. La tennista infatti ha fatto visita ai piccoli pazienti del Meyer di Firenze per la consegna di una donazione che ha scelto di dedicare all'ospedale pediatrico fiorentino.

L’atleta nei giorni scorsi, come ha ricordato sui social la stessa Fondazione, ha organizzato un evento solidale di raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer, insieme al Circolo Tennis Firenze 1898, e la mattinata in LudoBiblio, in compagnia dei pazienti del Meyer. Tornando alla moda, Camila Giorgi ha le idee chiare: "Secondo me è fondamentale per noi donne sentirci belle in campo. Quando facciamo sport forse non ci facciamo caso, però è come se uscissimo, è come andare a lavoro, quando ci si veste bene e ci si trucca", ha affermato. E sarà così anche a Indian Wells, a cominciare dalla sfida contro la Anisimova. Senza peraltro dimenticare Instagram.

