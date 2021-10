Leonardo Spinazzola, i figli Mattia e Sofia con Miriam Sette: la passione per la PlayStation e Beyoncè

09 ottobre 2021 a

Leonardo Spinazzola è il terzino sinistro della Roma e della Nazionale Italiana. Si è distinto agli ultimi Europei vinti dagli azzurri, anche se Leonardo è stato costretto ai box dalla semifinale in poi per via del grave infortunio al tendine d'Achille subito nel finale di match dei quarti contro il Belgio. Fino a quel momento peraltro Spinazzola era stato uno dei migliori giocatori del torneo. Nato a Foligno (in provincia di Perugia) il 25 marzo 1993., fin da piccolo Leonardo ha nutrito una profonda passione per il calcio.

Miriam Sette, con Leonardo Spinazzola i figli Mattia e Sofia: insieme a loro il cane Yago

Se ora risulta essere uno dei terzini sinistri di punta del calcio italiano, la sua carriera in realtà è iniziata in un altro ruolo. Fino all’età di 12 anni, infatti, Leonardo giocava come attaccante e segnava anche un buon numero di gol. Successivamente il cambio di ruolo e la svolta nella sua crescita professionale.

Molto legato alla sua famiglia e ai suoi genitori che hanno sempre creduto in lui, Spinazzola, per quanto riguarda la vita privata, nel dicembre 2020 Spinazzola ha sposato la sua fidanzata Miriam Sette. Lui e sua moglie hanno avuto due bambini, Mattia e Sofia. Spesso sui social mostrano tanti scatti che li ritraggono insieme in attimi di vita quotidiana.

Spinazzola campione d'Europa, in stampelle alla premiazione: "Un'emozione unica"

L'essere genitore lo ha cambiato tantissimo: "Prima ragionavo ancora da ragazzo - ha spiegato in una vecchia intervista -, ma con l’arrivo di Mattia mi sento addosso una responsabilità diversa. Non sono mai stato un pazzo fuori dal campo, ma adesso mi sento più tranquillo e soprattutto sono più felice”. Tra le tante cose che sappiamo del calciatore, Spinazzola ha anche un cane, un golden retriever di nome Yago. Oltre al calcio (e all’amore per la PlayStation), Leonardo ha tante passioni, che condivide insieme a sua moglie Miriam. I due sono grandi fan di Beyoncé. Insieme hanno avuto modo di assistere al concerto dell’artista a Milano. Spinazzola è tra gli ospiti di Verissimo, in onda su Canale5 sabato 9 ottobre condotto da Silvia Toffanin.

Spinazzola: "A novembre torno in campo"

