Giro di Lombardia 2021, altimetria, orario e diretta tv: pronostici e favoriti Da Roglic a Evenepoel e Alaphilippe

08 ottobre 2021 a

a

a

L'ultimo appuntamento di rilievo della stagione di ciclismo su strada, la classica Monumento che tutta l'annata si porta via. Il Giro di Lombardia 2021 si presenta come l'ultima resa dei conti di gran parte di quei fenomeni che si sono dati battaglia nel corso di questa stagione. I pronostici sono tutti per lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) recente vincitore, oltre all'oro a crono dei Giochi Olimpici di Tokyo, anche di Vuelta, Giro dell'Emilia e Milano-Torino. Contro di lui la coppia della Deuceninck formata dal campione del mondo - il francese Julian Alaphilippe e - dall'emergente belga Remco Evenepoel. Ma saranno da tenere d'occhio anche l'altro sloveno Tadej Pogacar (Uae), il portoghese Joao Almeida (anche lui Deuceninck), il britannico Adam Yates e il canadese Michael Woods (Israel). Così come non bisogna sottovalutare la vecchia guardia formata dallo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e l'italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) vincitore di questa corsa nel 2015 e nel 2017.

Nibali vittoria e lacrime nella sua Sicilia: in trionfo dopo oltre due anni. Il video

Come sempre il percorso è al solito molto esigente. Si parte da Como e si arriva, dopo 239 chilometri e quasi 4.500 metri di dislivello, a Bergamo. Le salite: Madonna del Ghisallo (versante di Magreglio), lo strappo di Caprino Bergamasco, poi si fa sul serio con Roncola (6 km all'8,5%, con punte del 17%). A seguire Berbenno (6,9 km al 5%), Dossena (11,1 km al 6,1%) e Zambla Alta. Quest'ultima costituirà il tetto della corsa col suo apice posto a 1287 metri. Una salita di 9,8 km al 3,3%, anche se gli ultimi tre chilometri avranno una media del 7%. Da lì rapida discesa, passaggio per Gorna e Ponte Nossa e a quel punto l'ostica scalata del Passo di Ganda, dal suo versante più impegnativo: 9 km al 7% e punte del 13%. Allo scollinamento mancheranno 32 chilometri alla conclusione.

Impresa di Colbrelli, sua la Parigi-Roubaix: vittoria tra le lacrime

La diretta tv è garantita in chiaro e in forma integrale dai canali Rai (RaiSport e collegamento pomeridiano su Rai2). Il Giro di Lombardia sarà trasmesso anche da Eurosport (servizio offerto in abbonamento e a pagamento).

Ganna campione del mondo a cronometro. Battuti i belgi Van Aert ed Evenepoel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.