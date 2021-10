Pallone d'Oro 2021, la lista dei candidati: ci sono anche Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella e Jorginho

08 ottobre 2021 a

Cinque italiani fanno parte della lista dei 30 calciatori che concorrono al Pallone d'Oro 2021. La vittoria dell'Europeo ha, evidentemente, pesato nelle decisioni della giuria. Si tratta di Gigio Donnarumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Nicolò Barella e Jorginho. Nelle ultime due edizioni, 2018 e 2019 (causa Covid nel 2020 non è stato assegnato), nessun italiano erano presente in lista. Gli ultimi erano stati Buffon e Bonucci nel 2017. Per trovare così tanti italiani bisogna tornare indietro di quasi quindici anni quando nel 2007 e 2006 - anche lì come traino ci fu un trionfo dell'Italia, quello del Mondiale 2006 - furono sette.

Oltre ai cinque campioni d'Europa, nella lista per il Pallone d'Oro ci sono: Cesar Azpilicueta, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, N'golo Kanté, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling e Luis Suarez.

Donnarumma, insieme all’interista Samir Handanovic, è presente anche nella lista che si contenderà il premio Lev Yashin. Ci sono anche Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid) Gianluigi Donnarumma (Ita/Milan, PSG) Ederson (Bra/Manchester City) Samir Handanovic (Slo/Inter) Emiliano Martinez (Arg/Aston Villa) Edouard Mendy (Sen/Chelsea) Keylor Navas (Cri/PSG) Manuel Neuer (Ger/Bayern Munaco) Jan Oblak (Slo/Atletico Madrid) Kasper Schmeichel (Dan/Leicester).

