Michael Magnesi, dal soprannome Lone wolf al matrimonio con la figlia d'arte Alessandra Branco

Michael Magnesi è un pugile italiano, attualmente campione del mondo. Recentemente infatti si è confermato campione del mondo dei superpiuma nella versione Ibo. Michael Magnesi, per tutti Lone Wolf (Lupo solitario), nomignolo che gli ha dato il padre perché non lo vedeva mai in compagnia di qualcuno e perché assomigliava a un personaggio del suo fumetto preferito.

Nato nel novembre 1994, il pugile italiano nell'ultimo incontro disputato ha impiegato 47 secondi per restare sul trono più alto della sua categoria e sconfiggere con un gancio micidiale il suo avversario, Khanyile Bulana, che non ha neanche fatto in tempo a reagire e a capire dove fosse. A dimostrazione della fame di successi di Magnesi, che a fine novembre aveva sconfitto in cinque round il ruandese Patrick Kinigamazi, scappato dall’orrore del genocidio del suo paese, e riportato in Italia un titolo iridato (non una delle quattro sigle più pregiate, corretto dirlo, ma che ha comunque un’importante valenza mondiale) dopo quattro anni e cinque mesi.

Ora è pronto per il grande salto negli Stati Uniti. Grazie all’accordo di collaborazione siglato dal suo manager Davide Buccioni con il promoter internazionale Louis John Lou DiBella, Jr., il pugile laziale disputerà negli Usa due o tre match prima di una sfida mondiale con la riunificazione di qualche sigla. Per quanto riguarda la vita privata, Michael ha sposato Alessandra Branco, figlia del pluricampione del mondo Silvio. Magnesi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il tak show condotto da Serena Bortone in onda su Rai1 dalle 14 dal lunedì al venerdì. Magnesi è ospite nella puntata di venerdì 8 ottobre. Oltre a lui, in trasmissione ci saranno anche gli Oblivion, lo scrittore Antonio Monda e Guillermo Mariotto, lo stilista e coreografo famoso nella veste di giurato di Ballando con le stelle.

