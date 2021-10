Italia-Spagna, su Rai1 alle ore 20,45 la semifinale di Nations League: le probabili formazioni

06 ottobre 2021 a

L'Italia campione d'Europa in carica, si gioca un altro titolo: la Nations League. Primo ostacolo, in semifinale, la Spagna. Nel mini torneo l'altra sfida che promuoverà la finalista è quella tra Francia e Belgio. Azzurri e Furie rosse scendono in campo oggi - mercoledì 6 ottobre 2021 - alle ore 20,45 a Milano: lo stadio Meazza è tutto esaurito. Le due formazioni si sono ritrovate una di fronte all'altra pochi mesi fa nella semifinale di Euro 2020. A vincere fu la selezione di Roberto Mancini ai rigori. Un successo che permise a Chiesa e compagni di approdare in finale e battere a Wembley i padroni di casa l'11 luglio, regalando alla nostra Nazionale un successo che nell'Europeo mancava da 53 anni, dal 1968. L'Italia è reduce da 37 risultati utili consecutivi e vuole allungare questa striscia.

"Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi. Luis Enrique ha detto che prima o poi perderemo? Ha ragione, prima o poi capiterà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice" ha raccontato alla vigilia il ct Roberto Mancini. Spagna senza Morata, Italia priva di Immobile. Al suo posto Mancini dovrebbe giocarsela con Insigne "falso nueve" inserendo nell'undici titolare Pellegrini.

La partita tra Italia e Spagna sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. Le probabili formazioni. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. (A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli, Bernardeschi, Berardi, Kean, Raspadori). All. Mancini. SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau TorreS, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Merino; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. (A disposizione: De Gea, Robert Sanchez, I. Martinez, Eric Garcia, Reguilon, Porro, Sergi Roberto, Rodri, Gavi, Bryan Gil, Fornals, Yeremy Pino). All. Luis Enrique. ARBITRO: Karasevb (Rus).

