Torna il Circuito dell'Acciaio, gara podistica dedicata a Libero Liberati

Testimonial della 46esima edizione il centauro ternano Montanari

05 ottobre 2021 a

a

a

Domenica 10 ottobre si torna a correre a Terni lungo il percorso storico Il Circuito dellʼAcciaio. Dopo il successo della Maratona delle Acque, l’Amatori Podistica Terni lancia la 46ª edizione della gara podistica nata nel 1976 e dedicata al centauro ternano Libero Liberati, che dalle sue prime vittorie sul Circuito dell’Acciaio conquistò fama internazionale sui circuiti di tutto il mondo.

Volley, ci sono anche due umbri sul tetto d'Europa

La gara competitiva si snoda lungo un tracciato di 15,2km che arriva fino alla Cascata delle Marmore. Sullo stesso percorso si svolge la gara non competitiva, a cui si aggiunge un altro percorso non competitivo di 5km. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, il prefetto di Terni sta emettendo ordinanza di chiusura al traffico della SS309 Valnerina domenica 10 ottobre dalle 10,15 alle 11,30, della SS 79 per Marmore delle strade interne interessate al passaggio dei podisti.

Ternana, Partipilo ci crede: "Tutti dovranno fare i conti con noi"

“Quest’anno abbiamo voluto dare ancora più risalto alla collaborazione con il Motoclub Libero Liberati, che con questo storico evento podistico ha uno stretto legame” dice Luca Moriconi, presidente di APT. “Il Testimonial di questa edizione è il campione italiano di enduro 2021 Tommaso Montanari e la conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà proprio presso la sede del Motoclub, circondati dalle foto del grande Libero Liberati.” La 46ª edizione del Circuito dell’Acciaio è resa possibile da Acea Ambiente, Mastri Birrai Umbri e Il Fresco Fresco di Sant’Angelo. Maggiori dettagli sulla manifestazione, che si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid, saranno dati nel corso della Conferenza Stampa che si svolgerà presso il Motoclub Libero Liberati mercoledì 6 ottobre alle ore 10. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 8 ottobre sul sito www.icron.it.

La rivelazione di Lucarelli: "Volevo portare Buffon a Terni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.