Insulti razzisti, Koulibaly: "Via dagli stadi per sempre". Indagine per trovare i colpevoli

Uscito dalla porta di servizio e rientrato, come in un brutto incubo notturno, dalla finestra. Il razzismo torna ad essere l'odioso protagonista delle domeniche calcistiche degli Italiani. E capita laddove proprio non te lo aspetti. Nella civile, tollerante e progressista Firenze. In quel capoluogo di regione, dove i candidati di centro-destra, dal dopoguerra ad oggi, non solo non hanno mai vinto, ma non ci sono nemmeno mai andati vicini. Perché il nonno partigiano, la linea gotica e il 25 aprile: a Palazzo Vecchio entra sempre e comunque un candidato di sinistra. Che poi magari viene criticato, anche ferocemente. Ma mai messo in discussione alle urne. Eppure, proprio lo stadio Artemio Franchi è stato ieri sera teatro di uno squallido episodio, che fonde insieme razzismo, ignoranza e la tipica codardia dei leoni da tastiera. Fiorentina-Napoli è appena terminata con la giusta, ma sofferta vittoria dei partenopei, tecnicamente galassie lontane rispetto ai viola. Kalidou Koulibaly, probabilmente il miglior difensore centrale del mondo, dopo aver ridicolizzato l'eroe della Curva Fiesole, Dusan Vlahovic, si sta dirigendo verso gli spogliatoi. Quando sente una frase che lo offende nel profondo della sua anima. “Scimmia di merda- scriverà poi sul proprio profilo Instagram - Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre”.

La Fiorentina, disgustata dall'episodio, decide immediatamente di scusarsi. E lo fa pubblicamente, per bocca del numero due della società, Joe Barone. Che, appena saputo dell'increscioso episodio, entra negli spogliatoi del Napoli e stringe affettuosamente la mano all'ex calciatore del Genk. Poi, affida alla rete il proprio semplice ma perentorio messaggio. “Per noi è inaccettabile”. Ma non basta. I video, nei quali si vedrebbero in modo dettagliato questi intellettuali da premio Nobel, sono già stati consegnati alla polizia. “La Fiorentina ha già messo a disposizione della questura tutte le immagini video e tutti gli strumenti in proprio possesso. Una volta identificati dalle istituzioni preposte i colpevoli di questo grave gesto, sarà cura della società viola proibire loro l'accesso allo stadio”.

Sul tema è intervenuto anche l'ex sindaco Matteo Renzi. Il nativo di Rignano ha postato un commento sulla propria pagina Facebook : “Koulibaly è un grande campione, chi lo ha insultato ieri è un piccolo meschino: Firenze condanna il razzismo da sempre. E per sempre”. Sia ben chiaro, non si tratta di un episodio isolato. Ogni maledetta domenica, da Bergamo a Cagliari, passando per Sassuolo e Salerno, la musica è sempre la stessa. A volte viene suonata con un volume più alto, altre in modo più smorzato. Qui non siamo di fronte ai fischi, alle prese in giro, magari anche pesanti, agli sfottò tipici degli ultras di mezzo mondo.

