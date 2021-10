Il video del gol di Dzeko, poi Lautaro completo la rimonta: Sassuolo-Inter 1-2

02 ottobre 2021 a

L’Inter soffre ma vince la quinta partita del suo campionato. Contro il Sassuolo la squadra di Inzaghi va sotto nel primo tempo e trova la forza di rimontare fino al 2-1 finale grazie ai gol di Dzeko e Lautaro su rigore. Così la Juve resta a debita distanza.

Sorride la coppia nerazzurra, non quella neroverde: Raspadori e Scamacca - accostati più volte ai nerazzurri - restano in panchina. Dionisi si affida a Defrel, unica punta, supportato da Boga, Djuricic e Berardi che ha già messo lo zampino in 10 reti nelle sue ultime 10 sfide contro squadre posizionate tra le prime tre in classifica. L’attaccante azzurro non si smentisce contro i nerazzurri e dopo ventidue minuti ha già siglato l’1-0 su rigore conquistato da Boga grazie ad un’incursione in area frenata irregolarmente da Skriniar. La partita è divertente, i ritmi sono alti. Finale di frazione turbolento per Handanovic che al 39’ devia in calcio d’angolo una gran conclusione al volo di Berardi da fuori area.Poi de Vrij sbaglia un retropassaggio, Defrel si impadronisce del pallone, salta Handanovic e cade dopo un colpo subito al volto. Ma per Pairetto non c’è il fallo e di conseguenza nessun provvedimento per il portiere.

Nella ripresa il Sassuolo parte meglio e sfiora il raddoppio, Allora Inzaghi cambia tutto: fuori Correa, Calhanoglu, Dumfries e Bastoni; dentro Vidal, Darmian, Dimarco e Dzeko che al primo pallone giocabile fa 1-1: cross di Perisic al 58’ e colpo di testa dell’ex Roma in tuffo alle spalle di Ferrari. Bosniaco decisivo anche al 77’ quando Consigli lo stende in area: Pairetto non ha dubbi e concede il rigore. Dagli undici metri Lautaro non sbaglia e l’Inter vola a 17 punti.

