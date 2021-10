Il video del gol di Locatelli, Torino-Juventus 0-1: Allegri continua a vincere

02 ottobre 2021 a

Il derby della Mole è della Juventus. Al tramonto del match è Locatelli a decidere la sfida con il Torino con un gol siglato all'86'. Così i bianconeri continuano la risalita della classifica dopo un inizio con molte difficoltà. Si tratta infatti della terza vittoria di fila in campionato, la quarta considerando anche il colpaccio con il Chelsea in Champions League.

Nel primo tempo parte bene la Juventus, ma senza grandi squilli. Così è il Torino a prendere in mano le redini del gioco alzando il ritmo e pressando a tutto campo costringendo la Juve a chiudersi nella propria metà campo. Il Toro è via via più aggressivo e intraprendente, così Szczesny deve sventare un'occasione gol dei granata. Nella ripresa la partita è una battaglia soprattutto a centrocampo, ci provano Cuadrado e Alex Sandro ma senza fortuna. Ma quando la partita sembra scivolare verso lo 0-0 la giocata decisiva di Locatelli. Il centrocampista riceve palla da Chiesa, si accentra e fa partire un tiro piazzato con il piatto destro che vale l'1-0. Poi Kulusevski colpisce un palo dopo una bella azione personale.

