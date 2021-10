Jannik Sinner in finale al Sofia Open, battuto in due set il serbo Filip Krajinović

02 ottobre 2021 a

a

a

Jannik Sinner vola in finale al Sofia Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro in corso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il tennista azzurro ha battuto, non senza faticare, il serbo Filip Krajinović in due set (6-3, 7-5). Sinner in finale giocherà per il titolo contro l'esperto francese Gael Monfils (numero 20 Atp) che a sua volta ha battuto lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 7-5 6-0.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.