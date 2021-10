Paola Egonu, dal sogno di diventare avvocato alla storia con una collega: "Ma potrei innamorarmi di un ragazzo"

02 ottobre 2021 a

Paola Egonu è la pallavolista italiana più famosa e più forte al mondo. La sua popolarità è aumentata ulteriormente dopo il successo della Nazionale di volley agli Europei femminili. Paola Ogechi Egonu è nata a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre 1998, sotto il segno del Sagittario. I suoi genitori, papà Ambi e mamma Sunday, sono entrambi nigeriani.

Paola è cresciuta con due fratelli più piccoli, Angela e Andrea, ma la sua famiglia è in realtà molto più numerosa. A partire dalla cugina Terry Enweonwu, di due anni più giovane e anch’essa pallavolista italiana, Paola ha tantissimi parenti in Nigeria e in tutto il resto del mondo. Cugini, zii (sono ben 13) e un nonno: per tutti loro, la ragazza conserva un amore profondo, nonostante la distanza. Per quanto riguarda la vita privata, la Egonu si è spostata a Milano, e nella città lombarda ha deciso di rimanere quando i suoi genitori e i fratelli si sono trasferiti a Manchester per lavoro. Una scelta, la sua, dettata solamente dall’amore per la pallavolo. Si è diplomata in ragioneria, dove ha sempre avuto ottimi voti; lei stessa si considera una secchiona. E ha in progetto di continuare con gli studi, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza.

Il suo sogno è di diventare avvocato. Relativamente alla vita sentimentale, in passato ha parlato di questo al Corriere della Sera: "Ho ammesso di amare una donna (giocatrice polacca Katarzyna Skorupa) - ha dichiarato tempo fa - e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo”. Nel 2021 il magazine Forbes l’ha messa nella classifica degli Under 30 europei più influenti, per i suoi meriti sportivi. Paola Egonu è tra gli ospiti di Verissimo sabato 2 ottobre, su Canale5.

