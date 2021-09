Campobasso-Fidelis Andria, altro che fairplay: rissa dopo il gol. Poi il favore è ricambiato a fatica | Video

28 settembre 2021 a

Altro che fairplay. Tutto (per carità) si è concluso a lieto fine, ma prima di venire a capo della situazione è successo praticamente di tutto. I fatti sono accaduti in Campobasso-Fidelis Andria, partita valevole per il campionato di Serie C, girone C. Il punteggio è di 1-0 per i pugliesi, quando appunto un giocatore degli ospiti, avanti 1-0, rimane a terra e un suo compagno calcia fuori il pallone.

Tutto lascia presagire il consueto copione. Ovvero che il Campobasso fa ripartire il gioco per consegnare poi il pallone agli avversari. Ma evidentemente non c'era questa intenzione. Fatto sta che la squadra molisana ha battuto la rimessa, effettuando quindi un lungo rilancio per restituire il possesso.

Ma Tenkorang, che forse non aveva compreso la situazione oppure aveva avuto da ridire con qualche difensore avversario, si mette in mezzo e va in gol scatenando la rabbia degli avversari. Ci sono voluti diversi minuti per riportare la calma. Alla fine il Campobasso ha restituito il gol alla Fidelis, ma soltanto al secondo tentativo. Non tutti i giocatori infatti erano d'accordo nel consentire ai pugliesi di riportarsi in vantaggio con così tanta facilità. Insomma, fairplay, ma non troppo. Per la cronaca, il match è finito 3-1 per la Fidelis.

