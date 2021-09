Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

28 settembre 2021 a

"Non sarà una partita decisiva, ma di certo è molto molto importante". E' stato lo stesso tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ad alzare l'asticella della tensione per stasera. Dopo la incredibile sconfitta in casa contro il Real Madrid, per l'Inter c'è tanta voglia di riscatto questo tardo pomeriggio in Ucraina, dove i ragazzi della Beneamata sono ospitati dallo Shakthar Donetsk di Simone De Zerbi per la partita valida per il secondo turno della fase a gironi della Champions League, in programma alle ore 18.45 allo stadio Olimpiyskiy di Kiev.

I nerazzurri a San Siro nello scorso turno hanno disputato un'ottima prestazione, mostrandosi per larghi tratti superiori alle Merengues e rischiando più volte di andare in rete per chiudere la partita. Ma è arrivata la beffa nei minuti finali a spegnere ogni sogno di vittoria. A zero punti anche lo Shakthar, che ha incredibilmente perso 2-0 in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol, squadra nettamente inferiore sulla carta. Ed è quindi chiaro che entrambe le formazioni si daranno filo da torcere a caccia di tre punti già decisivi per la sopravvivenza nel girone e la successiva qualificazione agli ottavi. Dove vederla - Shakhtar Donetsk-Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Mediaset Infinity e TimVision. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Ecco le probabili formazioni della partita:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, M. Antonio; Tete, A. Patrick, Pedrinho; L. Traoré. Allenatore: De Zerbi.

A disposizione: Shevchenko, Vitao, Konoplja, Stepanenko, Marlos, Bondarenko, Mudryk, Sudakov, Kornijenko, Sikan, Bondar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Correa.

Arbitro: Kovacs (Rom).

Guardalinee: Marinescu e Artene.

Quarto uomo: Chivulete.

Var: Fritz (Ger).

