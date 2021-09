Champions, Milan-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla

28 settembre 2021 a

a

a

E' un super martedì di Champions League quello che aspetta le milanesi stasera: il Milan impegnato in casa contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi contro lo Shakhtar Donetsk in una insidiosa trasferta ucraina. Andiamo a vedere insieme orario, probabili formazioni e dove vedere la partita dei rossoneri questa sera.

Perugia, continua il tabù del Curi: solo 1-1 con l'Alessandria. Per i grigi primo punto in campionato

Dopo aver perso nella partita d'esordio della coppa con le grandi orecchie, in un rocambolesco match finito 3-2 per i Reds del Liverpool, al Milan questa sera tocca in sorte un'altro match di cartello nel Gruppo B di Champions League: a San Siro arrivano infatti i combattivi Colchoneros di Diego Simeone, bloccato dal Porto sullo 0-0 nella prima partita di un girone a dir poco rognoso. Per i Diavoli si tratta del ritorno nella massima competizione europea dopo sette anni. Fu proprio il Cholo a condannarli, allora, ad una lunga astinenza, segnando l'eliminazione del Milan agli ottavi di finale nella stagione 2013-2014. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21 e la partita è visibile in chiaro su Canale 5 ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e, in streaming, su Mediaset Infinity e TimVision.

Ternana, basta Martella contro la Spal: 1-0 e seconda vittoria consecutiva

Ecco le probabili formazioni della partita:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Jungdal, Romagnoli, Ballo-Touré, Kalulu, Florenzi, Gabbia, Bennacer, Giroud, Maldini. Allenatore: Pioli.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; M. Llorente, Lemar, Kondogbia, Koke, Carrasco; Suarez, A. Correa. A disposizione: Lecomte, Christian, Renan Lodi, Sergio Camus, Vrsaljko, Trippier, Joao Felix, Cunha, Hector Herrera, De Paul, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Arbitro: Cakir (Turchia). Guardalinee: Duran e Ongun (Turchia).

Quarto uomo: Kardesler (Turchia). Var: Bitigen (Turchia). Avar: Kalkavan (Turchia).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.