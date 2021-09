Il perugino Fuscagni vince l'oro alla Youth League wkf di Karate

L'atleta della Bushido senza rivali, è l'unico primo posto italiano alla kermesse di Istanbul

27 settembre 2021 a

a

a

Si è svolta a Istanbul la Youth League wkf di Karate . Il giovane Alex Fuscagni , classe 2006 della scuola Bushido Karate di Perugia, allenato dal tecnico Giovanni Maurizi si è aggiudicato l’oro nella sezione cadetti arrivando primo in ogni incontro affrontato. Al primo turno passa con il punteggio di 24.94, il secondo turno lo vede battere gli avversari con il punteggio di 25,34 , al terzo turno affronta il campione del mondo in carica di nazionalità turca lasciandolo indietro di quasi 2 punti con un 25,48, punteggio stratosferico che qualifica il grande talento umbro in finale per la medaglia d'oro .

Luigi Busà, chi è il ragazzo diventato leggenda del karate: "Ero obeso, ora sogno l'oro olimpico"

Si aggiudica così la sua seconda finale Youth League dopo aver vinto l’argento a Venezia nel 2018 a soli 12 anni . In finale affronta Nicolas Modi , atleta rumeno di grande talento reduce dall' europeo ad agosto e numero 4 nel ranking mondiale. Con una grande prestazione prende un punteggio 25,48 aggiudicandosi il gradino piu alto del podio . Alex si aggiudica l’unico oro Italiano in Turchia vincendo così il più importante torneo nel circuito di serie A del Karate mondiale. Il ragazzo sta portando in alto il nome dell’Umbria nel panorama sportivo internazionale facendo della regione un’eccellenza in questo sport.

Oro Busà nel karate, Italia da record con 37 medaglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.