Marcell Jacobs e i figli: "Niente nome italiano? Ho cognome americano: uno come Paolo suonava malissimo"

Marcell Jacobs è probabilmente l'atleta italiano più conosciuto al mondo, viste le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 conquistate nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Ora è lui l’erede di Bolt, l’uomo più veloce del mondo: dopo il suo exploit Jacobs è diventato una vera e propria stella del firmamento mondiale dello sport. Marcell Jacobs è nato a El Paso, negli Stati Uniti, il 26 settembre del 1994 (il suo segno zodiacale è quindi quello della Bilancia). Il padre è un militare americano che era in servizio alla base di Vicenza, la madre, Viviana, invece è italiana. Marcell Jacobs ha però lasciato presto il Texas e, dopo la separazione dei suoi genitori, è cresciuto a Desenzano sul Garda.

La svolta nella sua carriera è stata quella di aver ingaggiato come sua mental coach Nicoletta Romanazzi, che l'ha portato a credere al massimo nelle sue potenzialità, fino all'exploit delle Olimpiadi. Per quanto riguarda la vita privata, Marcell è legato sentimentale alla compagna Nicole Daza, da cui ha avuto due figli: Anthony e Megan. Da una precedente relazione, quando aveva 19 anni, il campione italiano aveva avuto il suo primo figlio: Jeremy. “Perché non ho dato nomi italiani ai miei figli? Perché ho un cognome americano: Paolo Jacobs suonava malissimo”, ha spiegato l’atleta in una vecchia intervista al Corriere della Sera. I due si sono conosciuti nel 2018, in discoteca.

La coppia è in procinto di sposarsi e la data scelta sarebbe il 17 settembre 2022. In una intervista di poche settimane fa al Corriere della Sera, ha rivelato che non è un padre presente per Jeremy, il suo primo figlio, e che è una tradizione di famiglia visto che suo padre l’ha abbandonato quando era piccolo. “Il mio bisnonno ha abbandonato il nonno, mio nonno mio padre, lui me: è una specie di tradizione di famiglia - le sue parole -. Il primogenito deve sempre essere lasciato. Io dovrei spezzare il meccanismo, ma per ora non ci sono riuscito”. Marcell Jacobs è tra gli ospiti di Alessandro Cattelan in Da grande, su Rai1, domenica 26 settembre.

