Grosseto-Gubbio 1-1, tutto in 3' della ripresa

Rossoblù in vantaggio con Mangni, pari toscano grazie a Vrdoljak

Tutto nella ripresa. O meglio in 3' del secondo tempo. Mangni fa partire un bolido di sinistro al 10' e il Gubbio passa in vantaggio, al 13' però è di nuovo parità con un siluro su punizione di Vrdoljak che fa secco Ghidotti. Nel primo tempo c'era stata la traversa su calcio piazzato di Cittadino e un paio di buoni interventi del portiere rossoblù dopo un'occasione iniziale ancora sui piedi di Doudou. Alla fine il pari è giusto anche se proprio in chiusura il Grosseto ha avuto la palla del match ma Ghidotti in uscita disperata si è opposto con il corpo.

Torrente in avvio ha confermato la squadra che ha superato 3-1 l'Entella, l'ex Magrini dalla parte opposta ha piazzato un altro ex, De Silvestro, dietro i due attaccanti. Bene Signorini e Redolfi (infortunatosi e poi sostituito da Migliorini) tra i rossoblù un po' giù di tono il centrocampo e in avanti Sarao e Arena poco incisivi. Buon ingresso nella ripresa di Sainz Maza. A bordo campo, ha seguito la gara un altro grande ex di giornata, il diesse Stefano Giammarioli. Se il Gubbio avesse vinto allo Zecchini questa sera sarebbe primo. Per questo un po' di rammarico c'è, anche perchè la squadra per larghi tratti è sembrata accontentarsi della parità.

