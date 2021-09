Luigi Busà, con la moglie Laura Pasqua niente colpo di fulmine: "Lei diceva che ero troppo selvaggio"

25 settembre 2021 a

Luigi Busà è un karateka italiano, medaglia d'oro nella specialità del kumite nella recente Olimpiade di Tokyo. Nato ad Avola, in provincia di Siracusa, il 9 ottobre del 1987 (il suo segno zodiacale è quindi quello della Bilancia), pratica arti marziali da quando era un bambino, una passione questa che ha sempre condiviso con le sorelle Lorena e Cristina.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con la collega Laura Pasqua. “Non c’era molta simpatia tra noi e a stento ci salutavamo - ha affermato Busà in una vecchia intervista a La Gazzetta dello Sport -. Lei diceva che ero troppo selvaggio e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto".

Poi tutto è cambiato tra di loro: “Dopo una serata in discoteca è scattato un bacio sopra ad una vespa, da quel momento siamo diventati una cosa sola. Non ci siamo fidanzati subito perché lei studiava all’Università di Padova, ma accadde qualche mese dopo in un ritiro con la Nazionale”, le sue parole. Il matrimonio tra loro si è celebrato lo scorso 11 settembre a Villa Infinito Mare nella loro Sicilia: “E' stato il giorno più bello della mia vita. Dopo tante finali europee, mondiali, dopo le qualifiche olimpiche, il momento in cui più mi sono sentito teso e agitato è stato proprio prima del mio matrimonio”, ha raccontato Luigi sempre alla Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda Laura Pasqua, è nata a Siracusa il 29 maggio del 1986. Anche lei è una karateka di levatura internazionale e fa parte della squadra dei Carabinieri. Ha vinto in totale 4 medaglie d’argento e un bronzo agli Europei, due medaglie di bronzo ai Mondiali. E’ laureata in psicologia ma non ha ottenuto il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Luigi Busà è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 25 settembre.

