Beppe Bergomi, con la moglie Daniela i figli Andrea e Sara: lei è fidanzata con un calciatore

Beppe Bergomi è attualmente un commentatore televisivo. Ormai celebri le telecronache realizzate insieme a Fabio Caressa. In passato è stato il capitano dell'Inter e della Nazionale, vincendo con la maglia azzurra il campionato del mondo del 1982 in Spagna. Al fianco di Caressa ha invece accompagnato la Nazionale italiana alla vittoria dei Mondiali del 2006.

Beppe Bergomi è nato a Settala (Milano), sotto il segno del Capricorno, il 22 dicembre 1963. Archiviata la carriera agonistica, nel 1999 è diventato opinionista e il pubblico lo ha visto al fianco di Fabio Caressa, dapprima per Tele + e poi per Sky Sport (con lui ha realizzato anche la telecronaca di diverse edizioni del videogioco di calcio Fifa).

Per quanto riguarda la vita privata, la moglie si chiama Daniela Fontana e il loro è un grande amore coronato dalla nascita di due figli, Andrea e Sara. Il primo bacio della coppia, come rivelato dall’ex calciatore in una vecchia intervista a Vieni da me, programma di Caterina Balivo, è arrivato nel 1989. Il figlio di Daniela e Beppe Bergomi è un tennista. Il suo vero nome è Giuseppe Raffaele Bergomi e ha perso il padre all’età di 16 anni, durante il ritiro a Lipsia con la Nazionale giovanile. All’inizio della sua carriera sportiva è stato soprannominato Zio da Gianpiero Marini. All’origine di questa curiosa definizione, la sua aria matura nonostante la giovane età. La figlia Sara è fidanzata con il calciatore Gabriele Gori, attualmente in forza al Cosenza. Beppe Bergomi è tra gli ospiti della puntata di Lui è peggio di me, il programma condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini, in onda su Rai3 in prima serata giovedì 23 settembre. Insieme a lui anche Fabio Caressa, Enrico Bertolino e i tre musicisti Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.

