Spezia-Juventus 2-3, Chiesa e De Ligt rispondono ad Allegri e firmano la rimonta

22 settembre 2021 a

a

a

C'è voluta una rimonta alla Juventus per prendersi la prima vittoria in campionato. Nel quinto turno della Serie A i bianconeri al Picco vanno in vantaggio, poi si fanno ribaltare dallo Spezia e alla fine vincono con una contro rimonta (2-3).

Remuntada Inter, 1-3 con la Fiorentina con i gol di Darmian, Dzeko e Perisic

Decisive le reti di quei calciatori maggiormente punzecchiati da Allegri nelle ultime conferenze stampa. Kean segna il gol del vantaggio, mentre nella ripresa Chiesa e De Ligt quelli che portano al successo. Una bella boccata d'ossigeno per i bianconeri che risalgono la classifica - anche se la vetta, in attesa del Napoli, resta comunque lontata 8 punti - e provano a rilanciarsi. Non senza faticare, tra errori e poca fluidità della manovra.

Serie A, Rebic replica a Morata: Milan-Juventus finisce 1 a 1 e i rossoneri agganciano l'Inter in vetta

Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 27’: lancio lungo di Bonucci per Rabiot che fa da torre per Kean, il giovane attaccante finta il difensore e supera Zoet con un diagonale. Quasi immediato il pareggio al 33': Gyasi rientra sul destro dal limite e di collo pieno, con una deviazione, supera Szczesny con un tiro indirizzato all’incrocio. A inizio ripresa la Juve parte in attacco ma al 49’ in contropiede è lo Spezia a colpire con Antiste, il francese parte da centrocampo, supera Bonucci in marcatura e con un tiro teso sul primo palo supera Szczesny. La Juve si butta in avanti tirando fuori l'orgoglio anche se è lo Spezia a sfiorare il tris ma Locatelli, subentrato, salva sulla linea. Poi il pareggio: Chiesa ruba palla a un avversario all’altezza del corner, entra in area e dopo un batti e ribatti si trova a tu per tu col portiere e lo brucia in uscita. Quindi al 72’ la Juve mette la freccia, sugli sviluppi di un angolo la palla arriva sul destro di De Ligt che non sbaglia: 3-2 Juve. Lo Spezia prova a rimontare di nuovo ma stavolta non ce la fa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.