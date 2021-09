Spezia-Juventus, probabili formazioni e orario. Dove vederla in tv

22 settembre 2021 a

a

a

Caccia alla prima vittoria in campionato per la Juventus che, nelle prime quattro giornate della Serie A, ha raccolto solo due punti. Allegri chiede un cambio di mentalità e risultati, così la sfida di questa sera in casa con lo Spezia può essere la prima occasione per iniziare a scalare la classifica. “Basta errori e ingenuità, è uno scontro salvezza. Certi approcci da parte di chi subentra sono autentiche mancanze di rispetto ai compagni” ha spiegato con forza il tecnico della Juve alla vigilia. Per la sfida del Picco è out Chiellini, febbricitante, mentre gli altri sono tutti a disposizione ad eccezione di Arthur e Kaio Jorge che "dopo la sosta dovrebbero rientrare con la squadra" ha ragguagliato il tecnico.

Serie A, Rebic replica a Morata: Milan-Juventus finisce 1 a 1 e i rossoneri agganciano l'Inter in vetta

"Se ho preparato la gara in modo speciale? Giocare contro Juve, Inter, Milan in casa non ha bisogno di motivazioni particolari. Chiunque vorrebbe disputare un incontro del genere. Non vedo perché prepararci diversamente, saremo motivati, non c’è molto di più da dire. La Juve è di un livello enorme, ha un rosa ampia e di qualità. Il momento magari è complicato, ma mi aspetto quanto visto con Malmoe e Milan nel primo tempo. Dobbiamo essere al massimo, fare la nostra partita poi vediamo che succede. Dobbiamo fare punti ora per giocarcela alla fine con le nostre dirette avversarie. Meglio incontrarle subito squadre come Milan, Juve e Inter" aggiunge Thiago Motta.

Remuntada Inter, 1-3 con la Fiorentina con i gol di Darmian, Dzeko e Perisic

La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, fischio d'inizio alle ore 18,30 (si gioca al Picco di La Spezia). Le probabili formazioni: SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolau, Bastoni; Sala, Ferrer; Antiste, Maggiore, Gyasi; Manaj. A disposizione: Provedel, Zovko, Kiwior, Verde, Bertola, Bourabia, Nzola, Salcedo, Strelec, Podgoreanu. All. Thiago Motta. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Ramsey, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Kean. All. Allegri.

Ibrahimovic torna in campo e va subito in gol: Milan-Lazio 2-0, gol e highlights

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.