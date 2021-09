Serie A, Fiorentina-Inter stasera in tv: orario, probabili formazioni e dove vederla

21 settembre 2021 a

Un altro grande match di calcio questa sera in tv, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim: i nerazzurri di mister Simone Inzaghi sfidano in trasferta la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell'anticipo del turno infrasettimanale. Le statistiche, che vanno sempre prese con le pinze, sembrano sorridere all'Inter: la Fiorentina non vince contro i nerazzurri in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide, quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, la Beneamata è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto. Inoltre Chalanoglu ha i Viola come vittima preferita, con ben 4 gol segnati contro di loro in carriera.

La Fiorentina, tuttavia, viene da tre vittorie consecutive e sta esprimendo un gioco solido, efficace e di qualità: un avversario arduo per i nerazzurri, che per rimanere incollati al Napoli in vetta devono assolutamente strappare i tre punti al Franchi. Fiorentina-Inter, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in esclusiva su DAZN dietro regolare abbonamento: se si è in possesso di una smart TV, è sufficiente selezionare l'applicazione e inserire il match all'interno del menu. Altrimenti, è possibile vedere la partita, sempre su Dazn, da qualsiasi dispositivo mobile o computer collegato con il proprio account.

Queste le probabili formazioni in campo stasera, con Perisic che riprende la maglia da titolare dopo l'ottima prestazione di Di Marco sulla sinistra contro il Bologna, e Dzeko di nuovo in campo causa infortunio di Correa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

A disposizione: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Sangalli, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Satriano.

Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

A disposizione: Terracciano, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Amrabat, Pulgar, Benassi, Maleh, Saponara, Gonzalez, Kokorin, Rosati.

Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Venuti

