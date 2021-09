Volley, azzurri campioni d'Europa! Finale al cardiopalma, Slovenia battuta 3-2 al tie break

19 settembre 2021 a

Dopo i successi alle Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei di calcio ed Europei femminili di volley, continua il momento sportivamente magico per il Belpaese. Una fantastica Italia si regala una notte da sogno e dopo aver battuto al tie break 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) la Slovenia si aggiudica il titolo continentale agli Europei maschili di pallavolo. Il trionfo è giunto al termine di una gara molto ardua e combattuta, durante la quale la formazione di De Giorgi è apparsa per molti tratti in difficoltà ma ancora una volta ha reagito da grande squadra, ribaltando una situazione che a un certo sembrava condannarla. Per la Nazionale Maschile si tratta della settima medaglia d’oro della sua storia a distanza di sedici anni dall’ultimo successo ottenuto a Roma nel 2005. Ed è la prima volta nella storia del volley italiano che azzurri e azzurre s’impongono nella stessa edizione. Allo stesso modo è la prima volta che la Nazionale italiana chiude imbattuta la competizione.

"È una gioia immensa, una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una gara davvero difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire ma non hanno mai mollato la presa". Lo ha detto il ct Ferdinando De Giorgi, dopo il trionfo azzurro di questa sera. "Questa sera hanno dimostrato di un essere un vero gruppo, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile. Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole: questo è un gruppo davvero splendido", ha aggiunto il ct azzurro.

E arrivano anche i primi complimenti ufficiali. Il primo a sbottonarsi è Roberto Mancini: "Questa è un’estate italiana! Grandi ragazzi!!!!». Così su twitter il Ct degli Azzurri di calcio festeggia la vittoria. Ma c'è spazio anche per cinguettii più istituzionali: "La pallavolo europea parla italiano! Dopo il successo delle nostre ragazze, il trionfo degli azzurri, che oggi hanno mostrato grande cuore, carattere e determinazione. Siamo Campioni d’Europa". Queste, su Twitter, le congratulazioni di Palazzo Chigi, presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’oro odierno della formazione maschile.

