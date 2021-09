I 100 anni della Fip, festa in tutta Italia

Le iniziative in Umbria, da Perugia a Terni

La Fip ha scelto di festeggiare il suo centenario facendo scendere sui campetti di tutta Italia i giovanissimi. Anche l’Umbria non è mancata al brindisi con le iniziative messe in atto a Perugia e a Terni. Grande successo, quindi, per il Trofeo del centenario organizzato dalla Fip Umbria, brava a coinvolgere centinaia di piccoli cestisti, femmine e maschi, che hanno giocato in contemporanea. Quattro colori per quattro valori, per festeggiare i 100 anni della Federazione: rispetto, inclusione, condivisione, altruismo.

“Un modo speciale per iniziare una nuova stagione sportiva e per riprendere il nostro cammino di crescita. Il comitato regionale dell’Umbria dell Fip, guidato dal neo presidente Gianni Antonelli, ringrazia tutti i partecipanti, le loro famiglie e gli istruttori e collaboratori che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione. Viva il minibasket”.

