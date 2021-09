Juventus-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv. Maignan in dubbio

19 settembre 2021 a

Juventus-Milan è il big match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca oggi, domenica 19 settembre, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. È una partita alla quale le squadre arrivano in una situazione di classifica e ambientale differente: da un lato la formazione di Massimiliano Allegri, protagonista in negativo di questo avvio di stagione (1 punto in 3 giornate) con la sconfitta di Napoli scandita anche dal nervosismo del tecnico (per la lite con Luciano Spalletti) e lenita dal successo al debutto in Champions; dall'altro il diavolo di Stefano Pioli che ha messo sotto la Lazio di Sarri e fa una smorfia per la fragilità di Ibrahimovic (costretto a saltare la Coppa per un problema al tendine d'Achille), ma si specchia nel filotto di successi che l'hanno spinto in vetta assieme al Napoli e alla Roma, pur con la sconfitta in Champions a Liverpool.

Le probabili formazioni: JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Rabiot; Morata. (A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, De Sciglio, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa, Kean). All. Allegri. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. (A disposizione: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Castillejo, Maldini). All. Pioli ARBITRO: Doveri di Roma. La partita sarà in diretta tv in esclusiva su Dazn.

"Serve una bella prestazione perché abbiamo solo un punto, dando seguito alla Champions. Già da un anno e mezzo i rossoneri giocano molto bene, con autorevolezza e sicurezze. Giocano insieme da quasi tre anni, hanno certezze importanti. Noi stiamo crescendo, negli ultimi giorni siamo stati tutti insieme. Ma la partita è più importante per loro che per noi" ha detto alla vigilia Allegri. Il tecnico dei bianconeri ha recuperato i sudamericani che erano mancati con il Napoli, per Pioli alternativa Giroud a Ibrahimovic. Allegri ha recuperato i sudamericani che erano mancati con il Napoli, per Pioli alternativa Giroud a Ibrahimovic. In dubbio il portiere Maignan.

