Europei, l'Italia stende la Serbia 3-1 e vola in finale: sfida per il titolo contro la Slovenia. Dove vederla in tv

Questa estate per i colori azzurri non sembra finire mai. E' iniziato tutto con il titolo europeo della Nazionale di Mancini, poi gli ori olimpici a Tokyo con l'apoteosi dei trionfi di Tamberi, Marcell Jacobs nei 100 metri e la staffetta della 4x100. Quindi l'Italvolley femminile e ora l'Italvolley maschile ormai a un passo dal titolo continentale. L’Italia infatti è in finale agli Europei di volley. A Katowice, gli azzurri di De Giorgi hanno superato in semifinale i campioni uscenti della Serbia per 3-1. I parziali: 29-27, 25-22, 23-25, 25-18. Giannelli e compagni sfideranno domenica 19 settembre per il titolo la Slovenia, che nella prima semifinale ha sconfitto la Polonia per 3-1. Un Podrascanin ispirato e qualche incertezza difensiva dell’Italia sembrano lanciare una Serbia che approccia con cattiveria e precisione, portandosi fino all’8-4.

Uno scarto che però non intimidisce gli azzurri, che alzano il muro e firmano un parzialino di 5-0 con il primo vantaggio (9-8). Si va avanti gomito a gomito fino al 19-17 azzurro firmato Pinelli, che scuote la Serbia, autrice di un 4-0 che sembra ribaltare ancora il destino del primo parziale. Il sestetto di Kovac guadagna un set point (24-23), l’Italia stringe i denti e ne accumula quattro prima di chiudere 29-27 con un errore di Jovovic. Il secondo round sembra ricalcare il primo, con la Serbia che tenta la fuga (5-3, 7-5, 9-7) e l’Italia che resta in scia provando anche ad allungare sul +3 (12-9 con due muri di Anzani e la mano calda di Michieletto). Kovacevic e soci recuperano ma non arrivano nemmeno a sprintare perché Galassi e un ace di Pinali regalano a De Giorgi set (25-22) e il 2-0. Sembra fatta la Serbia, per carattere e qualità, non molla e tiene la barra dritta in un terzo set che vede gli azzurri faticare un po' ma restare incollati, sino al 25-23 che premia i campioni uscenti. Che però, nel quarto parziale, restano quasi di stucco contro una Nazionale che ingrana la quinta per non essere più ripresa: 14-6, 17-11, con una ricezione che funziona e un attacco dalle percentuali altissime.

Insomma, l’Italvolley non ha il braccino e chiude 25-18, per un 3-1 complessivo che vuol dire finale contro la Slovenia di Giuliani, già battuta dagli azzurri nel girone ma capace di fare lo sgambetto ai campioni del mondo polacchi. La Nazionale tricolore giocherà domenica 19 settembre alle 20,30 l’undicesima finale per l’oro della sua storia a distanza di otto anni da Copenaghen 2013. In virtù del successo contro la Serbia gli azzurri hanno anche staccato il pass per i Mondiali del prossimo anno in Russia dal 26 agosto all’11 settembre. Quella di sabato 18 settembre è l’ottava partita vinta nel torneo, ed è la seconda volta che succede nella storia azzurra dopo l’edizione del 1958. E' poi la terza volta nella storia del volley italiano che la Nazionale maschile e quella femminile centrano la finale della rassegna continentale (2001 e 2005 i precedenti) nella stessa edizione. Appuntamento quindi domenica 19 settembre dalle 20,30. Su Rai3 e su Dazn.

