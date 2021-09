Ossigeno Ternana, Capone acciuffa il pari a Monza al 95': primo punto in classifica

18 settembre 2021 a

Primo punto della Ternana in campionato. Le Fere lo hanno acciuffato in maniera rocambolesca ma meritata. I rossoverdi infatti hanno pareggiato 1-1 al Brianteo di Monza, conquistando il pari in pieno recupero con Capone.

Dopo tre sconfitte in altrettanti match, è chiaro che il punto rimediato in extremis assume un significato ben maggiore del semplice valore di classifica. Alla fine, a mettere in moto la macchina rossoverde ci ha pensato Capone. Mota Carvalho fulmina la Ternana, Capone riacciuffa il Monza allo scadere. E l’esultanza dei giocatori, panchina e tifosi presenti sa tanto di liberazione. Un punto in terra lombarda che muove la classifica, ma che soprattutto fa schizzare finalmente il morale della Ternana alle stelle dopo alcuni giorni di tensione. Le Fere escono da Monza con un pareggio frutto delle tante parate di Iannarilli (altra prestazione monstre) e della voglia matta di invertire il trend.

Stavolta gli episodi, tra errori clamorosi e infortuni a ripetizione per gli avversari, sono girati tutti a favore della squadra di Cristiano Lucarelli, brava a credere fino alla fine almeno al pareggio. Perché, a dirla tutta, per larghi tratti del match il Monza è sembrato poter chiudere la pratica con ordine, trascinata dalle geometrie di Barberis e da continui guizzi di Mota Carvalho, autore di uno straordinario gol in avvio. La Ternana, però, ha avuto il merito di gettare il cuore oltre l’ostacolo, buttando nella mischia quell’aggressività, quella “garra” che Lucarelli ha profetizzato a più riprese in questo avvio di campionato. E sono proprio gli uomini usciti dalla panchina ad aver dato la scossa, la scintilla di positività verso la quale ora la Ternana dovrà indirizzare tutte le proprie energie. Ma il calendario non concede riposo. Mercoledì al Liberati arriva il Parma.

