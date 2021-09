Gianmarco Tamberi, il matrimonio con Chiara nel 2022: il fratello Gianluca è stato il più bello d'Italia

18 settembre 2021 a

Gianmarco Gimbo Tamberi è uno dei personaggi sportivi dell'anno, grazie all'oro vinto all'Olimpiade di Tokyo nel salto in alto, insieme al qatariota Barshim. Nato a Civitanova Marche (in provincia di Macerata) il primo giugno 1992, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Gianmarco è cresciuto ad Offagna, dedicandosi già in tenera età all’atletica, seguendo le orme di suo padre. Marco Tamberi è stato infatti uno dei migliori specialisti azzurri nel salto in alto e ha trasmesso le sue abilità e la sua passione al figlio, fino a diventarne l'allenatore.

Tamberi ha deciso dunque di dare tutto se stesso allo sport, seppure non rinunciando agli studi, frequenta infatti la facoltà di Economia. Purtroppo, nel corso della sua carriera, Gianmarco ha dovuto affrontare anche alcuni momenti negativi.

Nel 2016, ad esempio, ha avuto un infortunio alla caviglia nel tentativo di migliorare il record italiano (che egli stesso aveva stabilito solo poco prima). Per questo motivo non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Rio. Ha avuto la sua rivincita a Tokyo 2020, dove appunto ha vinto la medaglia d’oro a pari merito con il qatariota Barshim.

Gimbo ha da sempre sfoggiato un look alquanto particolare, rasando solo metà del suo viso. Il motivo? Non è soltanto una scelta di stile, bensì un gesto scaramantico che gli ha “insegnato” suo padre, come ha rivelato in una vecchia intervista a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio. Nel 2011, in vista dei campionati italiani juniores di Bressanone, si è rasato la barba su una sola guancia, ottenendo in pista un successo strepitoso. La scaramanzia non è stata seguita a Tokyo e il risultato è stato il migliore della carriera. Per quanto riguarda la vita privata, Tamberi è fidanzato da tanti anni con Chiara Bontempi e si sposerà con lei tra pochi mesi. Sul profilo Instagram di Tamberi ci sono tantissime foto in cui i due sono ritratti insieme, e sono davvero una coppia splendida. Poco prima di partire per Tokyo e andare alle Olimpiadi le ha chiesto di sposarlo, lei ha chiaramente accettato. Il fratello Gianluca, ex giavellottista, è modello e attore, ha recitato pure in un episodio di Don Matteo. Tamberi, insieme alla sua Chiara, è tra gli ospiti di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale5 da sabato 18 settembre.

