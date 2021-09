Il Foligno si è presentato a tifosi e città

Foto: foto Cardinali

Squadra al gran completo, maglie nuove e le parole del presidente Colavita e del capitano Peluso

Dopo la bella vittoria con l’Arezzo in Coppa Italia ieri sera si è aperto il sipario sulla nuova stagione agonistica del Foligno con la presentazione in grande stile della squadra e della società. Il nuovo sodalizio biancoazzurro si è aperto alla città e ai tifosi, attraverso una grande kermesse che si è svolta nella splendida cornice dell’Auditorium San Domenico. La presentazione ufficiale della squadra è stata l’occasione per rendere note anche una serie di iniziative, a partire dalla presentazione della maglia ufficiale della squadra, la campagna abbonamenti e il video della società sulla stagione in corso. Tanta carne al fuoco che ha fatto leccare i baffi ai 250 tifosi presenti, il massimo della capienza della struttura per le norme anti covid. Tanti tifosi, tutti schierati con le mascherine per vedere da vicino i propri beniamini.

Quasi tutte facce nuove ad eccezione di Leonardo Bocci, Tommaso Settimi, Tommaso Piancatelli, Marco Bevilacqua, Maurizio Peluso. Proprio dal capitano le dichiarazioni sulla stagione: “Il nostro punto di forza deve essere lo spirito di sacrificio che abbiamo messo in campo ad Arezzo. A questa dote, aggiungo umiltà ed attenzione, componenti che non dovranno mai mancare nella nostra squadra. Ai tifosi dico che in questa stagione io ed i miei compagni suderemo per questa maglia per rappresentare nel migliore di modi questa città”. Nella serata non sono mancate le dichiarazioni del presidente Renato Colavita che tesse elogi per squadra, società e tifosi: “Da quello che vedo quotidianamente in campo abbiamo una bella squadra e lo abbiamo dimostrato in coppa. Cercheremo di completare la squadra con il tesseramento del brasiliano Da Silva. Per quanto riguarda lo stadio la società ha messo le mani in tasca per rimettere a posto la struttura del Blasone, a partire dal terreno di gioco, spogliatoi, tribune, muri di cinta. Per questo devo dire grazie alla società ed ai tifosi che ci hanno aiutato a compiere questa impresa di restyling completo della stadio, penso sia un bel biglietto da visita per la città da parte della società”. Erano presenti anche il vice presidente de Cru della Figc Carlo Emili, l’assessore allo sport del comune di Foligno Decio Barili, le ragazze dell’Atletico Foligno di calcio a 5 e i giovani del Foligno.

La nuova divisa di gioco presentata ieri sera ha fatto il suo esordio nella gara di coppa Italia Arezzo-Foligno. La maggior parte dei tifosi l’hanno potuta apprezzare soltanto dalle foto. Lo sponsor tecnico è l’Adidas. La prima maglia è tutta di colore azzurro, la seconda è bianca, gialla e verde per i portieri. Ecco la rosa del Foligno 2020-21 che domani farà il suo esordio in campionato in casa contro il Montespaccato. Portieri: Gil e Maraolo; difensori Facelli, Monaco, Bezzi, Pietrangeli, Bisceglia, Vespa, Bocci, Bossa, Canalicchio; centrocampisti: Mincione, Belli, Antonini, Tassi, Settimi, Fuso, Tetteh, Bernardini, Amadio, Oliva, Chiavazzo; attaccanti: Piancatelli, Turini, Peluso, Bevilacqua, N’Diaye.

