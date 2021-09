Calcio, Inter-Bologna: orario, probabili formazioni, quote e come vederla

18 settembre 2021 a

Dopo la sosta nazionali, il pareggio con la Sampdoria e il passaggio a vuoto con annessa beffa contro il Real Madrid, l'Inter torna in campo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 18 settembre 2021, per riprendere il cammino verso la vetta del campionato contro i felsinei del Bologna di Sinisa Mihajlovic, vecchia conoscenza nerazzurra; "Se giochiamo come sappiamo - ha detto il serbo - possiamo vincere: non sarà facile per noi, ma non lo sarà neppure per loro. Anche loro hanno punti deboli, ma se non tieni alta la concentrazione con l'Inter a San Siro è meglio che cambi mestiere. Sono fortissimi anche se hanno perso Hakimi e Lukaku". La partita si disputerà alle 18.00 a San Siro, stadio di casa della Beneamata.

Inter-Bologna, match valido per la quarta giornata di Serie A 2021/2022, vede contrapporsi le squadre Inzaghi e Mihajlovic che hanno gli stessi punti in classifica (7). Ma dove vedere la partita in TV e streaming? Guardiamo insieme anche gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni della partita e le principali quote secondo Bwin.

Innanzitutto va detto che la partita in programma oggi alle 18 è in esclusiva Dazn. Ci sarà dunque bisogno di scaricare l'applicazione sul proprio Smart Tv, oppure in qualsiasi dispositivo abilitato, o anche collegandosi al sito dell'emittente dal proprio computer inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

A livello di uomini in campo, sappiamo che Inzaghi è orfano per l'ennesima volta di Stefano Sensi, nuovamente infortunato. Niente spazio al turnover per il tecnico piacentino, che si affida alla solita formazione vista in campo contro il Real:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.



Per quanto riguarda il Bologna, in conferenza stampa Mihajlovic ha anticipato che Arnautovic sarà titolare e questo è il probabile 11 in campo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautovic.

Per quanto riguarda quote e scommesse, i bookies di Bwin danno il seguente esito:

1 Inter: 1.35

x Pareggio: 5.25

2 Bologna: 7.75

