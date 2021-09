Camila Giorgi, passeggiata hot: shorts in jeans e stivali con gambe e lato b mozzafiato | Foto

13 settembre 2021 a

Per Camila Giorgi sono giornate di relax, alla vigilia del grande appuntamento di domani, martedì 14 settembre, quando presenterà il nuovo marchio d'abbigliamento Giomila, fondato da lei insieme ai genitori, il padre Sergio Giorgi e la madre Claudia Fullone. Camila infatti ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra con orgoglio tutto il suo sex appeal.

Immortalata da dietro, Camila ha fatto sfoggio della sua folta capigliatura bionda e di un fisico mozzafiato, esaltato dai suoi shorts di jeans e gli stivali. Gambe toniche e lato b da urlo. "Only good vibes", solo buone vibrazioni d'altronde aveva scritto appena qualche giorno fa, quando ha pubblicato uno scatto in bikini frutto di uno degli ultimi shooting fotografici.

Oltre al tennis per Camila c'è pure la moda e anche questa passione sta portando grandi risultati, al livello del Master 1000 vinto poche settimane fa a Montreal. Martedì 14 settembre la Giorgi presenterà appunto il nuovo marchio d’abbigliamento Giomila; il programma prevede un incontro con i giovani tennisti del Circolo, che avranno l’opportunità di palleggiare con la tennista italiana alle ore 18. Seguirà una sfilata dove verranno messi in mostra i capi d’abbigliamento dell’azienda.

"Secondo me è fondamentale per noi donne sentirci belle in campo. Quando facciamo sport forse non ci facciamo caso, però è come se uscissimo, è come andare al lavoro, quando ci si veste bene e ci si trucca. Quello di martedì prossimo dunque sarà un evento magico per me”, ha affermato la Giorgi pochi giorni fa. La quale ha elogiato la madre stilista Claudia: "Mia mamma è un’artista - ha affermato -. Vestire i completini disegnati da mia mamma non ha il valore di un contratto Nike. Ho sempre scelto lei perché mi mostra gli aspetti della vita diversi dallo sport. Sceglierei lei ancora un miliardo di volte”. Al resto pensa tutto Camila, tra shooting fotografici e post social, che raccolgono migliaia e migliaia di like dai suoi follower.

