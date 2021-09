Tiro con l'arco, Seghetta è d'oro agli Europei Juniores

L'arciere di Città della Pieve sugli scudi a Porec in Croazia

Ottimo risultato per il giovanissimo arciere Matteo Seghetta ai Campionati Europei di tiro con l'arco, specialità campagna, che si sono svolti dal 5 al 12 settembre a Porec, in Croazia. Alla prima partecipazione con la Nazionale Italiana ad un evento internazionale, la giovane promessa del vivaio della Compagnia Arcieri Barbacane, torna a Città della Pieve con una medaglia d'Argento conquistata sabato con la squadra Junior Men Team insieme a Balsamo e Godano.

E poi con un oro condiviso con Eleonora Meloni nel mixed arco nudo e con un fantastico Oro conquistato nella gara individuale contro il fortissimo avversario svedese Leo Petterson, in una finale entusiasmante finita in parità e decisa allo spareggio con l'ultima freccia. “Un'altra eccellenza sportiva che rende orgogliosa Città della Pieve per il prestigio dei risultati ottenuti”, dichiara l’Amministrazione comunale di Città della Pieve.

