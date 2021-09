Ibrahimovic torna in campo e va subito in gol: Milan-Lazio 2-0, gol e highlights

12 settembre 2021 a

Una manciata di minuti per fare gol. Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dopo l'infortunio nel secondo tempo di Milan-Lazio e si è confermato sempre decisivo. Lo svedese, subentrato a Leao, ha sfruttato al meglio una ripartenza rossonera orchestrata sull'asse Tonali-Rebic deviando in porta, dal centro dell'area, un comodo assist del compagno di squadra. Così Zlatan ha messo il suo timbro con il gol sulla terza vittoria consecutiva del Milan in questo inizio di campionato.

I rossoneri infatti si trovano a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di Serie A: giocano bene e superano 2-0 la Lazio nel big match a San Siro. A decidere l’incontro un gol per tempo, al 45’ rete di Leao, il raddoppio al 66’ di Ibrahimovic. Nel recupero del primo tempo rigore sbagliato da Kessié che colpisce la traversa. La classifica vede la squadra di Pioli - che ha dato impressione di grande solidità - a 9 punti, ferma a 6 una Lazio oggi evanescente e senz'anima. Sicuramente da rivedere.

Ora per il Milan, dopo la partita di Champions a Liverpool (oggi Klopp ha battuto Bielsa in Premier Leaghe), la trasferta sul campo della Juve. Una sfida che dirà molto sul ruolo di questo Milan in Serie A e se la partenza ad handicap della Juve è frutto del momento oppure rappresenta una reale e concreta difficoltà nell'essere squadra e protagonista in questa stagione dopo l'addio di Ronaldo (ieri autore di una doppietta nella sua prima partita di questa sua seconda avventura al Manchester United) La squadra capitolina allenata da Sarri andrà invece a giocare a Istanbul contro il Galatasaray in Europa League e poi affronterà il Cagliari in campionato con l'obiettivo di un pronto riscatto dopo il passo falso di oggi in cui poco si è visto delle idee del tecnico toscano.

