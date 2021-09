Ternana, il Pisa dilaga al Liberati: 4-1. Per le Fere terza sconfitta su tre partite

11 settembre 2021 a

Terza sconfitta in altrettante partite per la Ternana. Netto successo esterno infatti del Pisa che si impone 4-1 in casa dei rossoverdi al Liberati. I nerazzurri passano in vantaggio con De Vitis, poi il pari su rigore di Donnarumma, ma i toscani tornano subito avanti grazie a un’autorete di Sorensen e nella ripresa dilagano con Lucca e Cohen. Pisa a punteggio pieno e in testa con Ascoli e Brescia a quota 9.

Inizio peggiore per le Fere non poteva esserci in campionato. Normale magari aspettarsi un periodo di adattamento alla nuova categoria, ma sia la rosa della Serie C che quella poi rinnovata con i nuovi acquisti lasciavano presagire un avvio di stagione decisamente migliore. Ora però Lucarelli dovrà fronteggiare una situazione problematica: zero punti e ultimo posto in classifica. Sabato 18 settembre poi impegno difficile a Monza contro l'ambiziosissimo club di Galliani e Berlusconi.

