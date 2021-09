Frosinone-Perugia 0-0, Kouan colpisce una traversa

11 settembre 2021 a

a

a

Riparte con un pareggio il cammino del Perugia nella Serie B 2021/2022. Contro il Frosinone, allo stadio Stirpe, finisce 0-0 la partita valida per terza giornata del campionato cadetto.

Pordenone-Perugia 0-1, Alvini: "La squadra va rinforzata"

Buona la prestazione del Perugia che nel primo tempo, in cui ha dovuto sopperire anche all'infortunio del difensore Dell'Orco, ha colpito una traversa con Kouan con un destro di prima intenzione. I biancorossi hanno anche altre occasioni, una all'alba del match con Murano che sbatte contro Ravaglia. Poi Carretta sul finire della frazione non riesce nella deviazione vincente. Nella ripresa la partita è più bloccata anche se non mancano qualche situazione da rete con Canotto per i frusinati e poi ancora Murano. Nel finale girandola di cambi (esordio di Matos). Quello del Grifo alla fine è un buon punto. Nel prossimo turno il Perugia al Curi ospiterà il Cosenza.

Serie B, partita folle al Curi: il Perugia ribalta l'Ascoli poi viene punito dal Var

GLI ALTRI ANTICIPI Benevento-Lecce 0-0; Alessandria-Brescia 1-3; Como-Ascoli 0-1; Frosinone-Perugia 0-0; Spal-Monza 1-1. LA CLASSIFICA Brescia e Ascoli 9; Cittadella e Pisa 6; Frosinone e Monza 5; Spal, Reggina, Parma, Benevento e Perugia 4; Cremonese 3; Como e Lecce 2; Crotone 1; Ternana, Vicenza, Alessandria, Cosenza e Pordenone 0.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.