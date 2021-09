Serie A, le partite di oggi sabato 11 settembre: orario e dove vedere Empoli-Venezia, Napoli-Juventus e Atalanta-Fiorentina

11 settembre 2021 a

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A con tre anticipi oggi sabato 11 settembre 2021. Inizia così la terza giornata del massimo campionato italiano che vede in testa alla classifica, a punteggio pieno, cinque squadre (Lazio, Inter, Roma, Milan, Napoli).

Si inizia alle ore 15 con Empoli-Venezia. I toscani sono reduci dalla clamorosa vittoria in casa della Juventus, mentre il Venezia è ancora fermo a quota zero in classifica. Le probabili formazioni: EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami, Mancuso, Cutrone. VENEZIA (4-3-3). Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Busio, Heymans; Aramu, Henry, Johnsen. La diretta tv sarà su Dazn.

Si prosegue alle ore 18 con Napoli-Juventus. I partenopei di Spalletti sono al primo bivio della stagione e possono già dare un segnale importante alla classifica in caso di vittoria spedendo ancora più lontano i bianconeri. La squadra di Allegri infatti non ha ancora vinto in questo primo scorcio di campionato. Le probabili formazioni: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. JUVE (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski. La diretta tv sarà su Dazn. Si chiude poi oggi alle ore 20,45 con Atalanta-Fiorentina. I nerazzurri - in settimana impegnati anche sul fronte Champions - sono reduci dalla vittoria all'esordio in campionato contro il Torino e il pareggio nell'ultimo turno con il Bologna. I viola invece hanno debuttato in campionato con una brutta sconfitta contro la Roma ma hanno ottenuto i tre punti con il Torino. Le probabili formazioni: ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Piccoli. Allenatore: Gasperini. FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. La diretta tv sarà su Sky (canali 201, 202 e 251).

