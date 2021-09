Italia-Lituania 5-0, gol e highlights: Kean e Raspadori scatenati, qualificazione al Mondiale più vicina

08 settembre 2021 a

L'Italia torna alla vittoria e lo fa con una goleada, 5-0 alla Lituania, che contemporaneamente al pareggio della Svizzera in casa dell'Irlanda del Nord (0-0), rimette gli azzurri in pole per la qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar nell'inverno 2022. Si allunga ancora la striscia di risultati utili senza sconfitte: sono 37, nessuno nella storia del calcio con la nazionale allenata dal ct Roberto Mancini.

Nonostante la formazione rivoluzionata l'Italia ha un grande impatto sul match e dopo pochi minuti è già sul doppio vantaggio. Novikovas perde una palla terrificante sulla sua trequarti: di fatto il suo retropassaggio innesca Kean che entra in area e batte col destro Setkus (11'). Poco dopo il raddoppio: Pessina serve Raspadori il cui sinistro non lascia scampo al portiere lituano complice anche la deviazione, decisiva, di Utkus (14'). Raspadori però si prende il primo gol in azzurro poco dopo: percussione di Di Lorenzo, altra giocata difensivamente imbarazzante dei lituani, con Lasickas che respinge sui piedi di Raspadori, freddo nel metterla in porta (24'). A ridosso della mezz'ora l'Italia cala il polker chiudendo virtualmente i giochi. Ancora a segno Kean bravo con tiro di prima intenzione al volo a sfruttare un bell'assist di Bernardeschi (29').

Nella ripresa girandola di cambi ma l'Italia trova anche il quinto gol: Bernardeschi invita al cross Di Lorenzo, il terzino del Napoli sbaglia l'esecuzione del traversone, la cui traiettoria però beffa Setkus (55'). Tutti vogliono segnare e così gli azzurri premono ma non riescono ad arricchire ulteriormente la goleada. Registrare la traversa colpita da Castrovilli. LA CLASSIFICA Italia 14; Svizzera** 8; Irlanda del Nord** e Bulgaria* 5; Lituania* 0. (** due partite in meno, * una partita in meno).

