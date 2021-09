Us Open, Berrettini-Djokovic: data, orario e dove vedere in diretta tv e streaming i quarti di finale

08 settembre 2021 a

Appuntamento con la storia, questa notte, 9 settembre 2021, per Matteo Berrettini. Il numero uno del tennis italiano, ottavo nel ranking mondiale Atp, giocherà nei quarti di finale dell'Us Open contro il numero uno Novak Djokovic che è ormai a tre partite dalla leggenda. Il campione serbo infatti può diventare il terzo atleta nella storia a centrare il Grande Slam (vincere nello stesso anno Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open). L'ultima volta riuscì a Rod Laver nel 1969. Berrettini dunque può scrivere la storia per se stesso ma anche per il tennis, considerato che potrebbe fermare la cosa di Djokovic verso un'impresa quasi unica.

Non è la prima volta che l'azzurro affronta Djokovic. In questa stagione infatti proprio il numero uno del mondo ha spento i sogni dell'italiano prima al Roland Garros nei quarti di finale e poi a Wimbledon in finale. Insomma per la terza volta si affrontano in una partita decisiva di uno Slam. L'appuntamento stanotte è a partire dalle 2,15. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport: la partita sarà visibile in diretta tv su uno dei due canali, Eurosport 1 e Eurosport 2. I due canali sono disponibili per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su Satellite e Fibra e in live streaming su Sky Go. Inoltre sono inclusi negli abbonamenti a DAZN e alle piattaforme NOW e TIMvision. Il match tra Berrettini e Djokovic è infatti il match di chiusura del programma sul centrale e la sessione serale inizierà con il match femminile Pliskova – Sakkari non prima dell’1.00 ora italiana (le 19.00 negli Stati Uniti).

"Djokovic sta sicuramente in pensiero. L’unica cosa che deve sperare è che Berrettini non serva bene come sta facendo finora. Lui è un cannone. Matteo parte con un più 15 di vantaggio in tutti i game. Djokovic lo sa, e a quel livello non si può dare un vantaggio simile a nessuno. Se Berrettini oggi batte il serbo vince il torneo e ne ha le possibilità" ha detto Nicola Pietrangeli intervistato da LaPresse.

