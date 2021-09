Tennis, a Us Open è di nuovo Berrettini-Djokovic. E il serbo lo incorona: "E' un martello, sarà dura"

07 settembre 2021 a

Si ripresenta per la terza volta la sfida tennistica del momento. Novak Djokovic ha battuto il 20enne statunitense Jenson Brooksby agli Us Open con il punteggio 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 e affronterà ai quarti di finale l’italiano Matteo Berrettini, che ha battuto il tedesco Oscar Otte 6-4 3-6 6-3 6-2. Djokovic e Berrettini si scontrano a poco più di un mese dall'ultima volta, nella finale di Wimbledon, vinta dal serbo. Nole, numero 1 nel ranking mondiale, prosegue inesorabilmente il proprio cammino nel torneo dello Slam e "incorona" Matteo, battuto quest’anno nella finale di Wimbledon e nei quarti del Roland Garros, con importanti parole di elogio: "Berrettini è il martello del tennis, è stabilmente nella top ten. Se serve bene, è un duro. Giocheremo il terzo Grande Slam di fila uno contro l’altro, speriamo che il risultato sia lo stesso dei due precedenti", ha sottolineato Djokovic che in caso di successo sul cemento di Flushing Meadows, torneo che ha già vinto nel 2011, 2015 e 2018, realizzerà il Grande Slam, ovvero vincere nella stessa stagione i 4 principali tornei: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open.

Ma il tennista tricolore non ha paura dello strapotere dell'avversario; "Lui è il giocatore più forte in attività però l’ho messo in difficoltà le ultime volte che ci siamo incontrati e la fiducia c’è" ha dichiarato in merito al match di domani, orario da definire. Più pessimista l'ex Coppa Davis Paolo Bertolucci: "Chiunque contro Djokovic parte sfavorito e lo sarà anche Berrettini mercoledì sera. Speriamo che il serbo accusi la pressione di dover realizzare il Grande Slam, occasione per lui probabilmente irripetibile".

"Purtroppo Matteo - ha aggiunto Bertolucci- per giocare la finale di Wimbledon dello scorso 11 luglio ha aggravato il suo infortunio alla coscia che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi e poi ad arrivare alla trasferta in America con pochi allenamenti alle spalle. Lo si è visto in queste partite che non è al meglio, speriamo che in questi due giorni facciamo qualche altro progresso".

