Us Open, Sinner eliminato: agli ottavi vince Zverev dopo tre set tirati

06 settembre 2021 a

Niente da fare per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino viene eliminato agli ottavi di finale dell'Us Open di New York. Alexander Zverev si conferma ancora di un altro livello. Il tedesco vince in tre set: 6-4, 6-4, 7-6 (9-7).

Per Sinner si tratta comunque del miglior percorso a Flushing Meadows. Ha centrato gli ottavi dopo aver superato tre turni avendo la meglio dell'australiano Purcell, dello statunitense Svajda e del francese Monfils dopo una battaglia di cinque set.

(notizia in aggiornamento)

