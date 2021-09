Tennis, Tomas Gerini e Sofia Pizzoni sono i campioni umbri assoluti

L'alfiere dello Junior trionfa sui campi di casa, titolo femminile alla portabandiera della Tennis Training School

Ancora Tomas Gerini! Terzo titolo di campione umbro negli ultimi 4 anni per il portacolori dello Junior Tennis Perugia, che nel derby di finale supera Gilberto Casucci 61 76 e si prende lo scettro dell'Umbria tennistica nella rassegna giocata sui campi del circolo di via XX settembre. “Giorni di bel tennis, grazie a tutti i partecipanti, allo staff arbitrale ed al pubblico che ha presenziato”, hanno commentato i Maestri dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. Dopo una partenza fulmicotone, Gerini ha comunque dovuto sudare non poco per chiudere la contesa nel secondo set, con Casucci più regolare che però non è riuscito a sfruttare alcune chances per approdare al terzo set. Applausi scroscianti per i due tennisti gialloblù compagni di squadra nel team che ad ottobre sarà protagonista nel campionato di serie A1. Gerini poi in coppia con Francesco Pipitone ha trionfato anche nel doppio, con la finale portata a casa al cospetto di Gilberto Casucci e Giacomo Natazzi (60 63).

Nel torneo di singolare femminile, il successo finale è andato a Sofia Pizzoni della Tennis Training School impostasi con un doppio 63 su Marianna Pipitone dello Junior Tennis Perugia. Il tabellone che infine ha laureato il campione umbro di Terza Categoria è andato a Francesco Pipitone, che quindi porta a casa uno splendido 'double' sconfiggendo in finale Lorenzo Paiella del circolo La Valletta Narni con un doppio 62. Alla premiazioni presenti tra gli altri il presidente e il vice presidente del comitato regionale umbro della Federtennis: Roberto Carraresi e Maurizio Mencaroni.

I RISULTATI Singolare Maschile Tomas Gerini b. Gilberto Casucci 61 76. Singolare Femminile Sofia Pizzoni b. Marianna Pipitone 63 63. Doppio Maschile Pipitone/Gerini b. Casucci/Natazzi 60 63. Tabellone Terza Categoria Francesco Pipitone b. Lorenzo Paiella 62 62. Giudice Arbitro del torneo: Enrico Brensacchi. Assistente Giudice Arbitro: Lavinia Marcantonini. Arbitri di sedia: Andrea Dozi, Christian Minciaroni.

