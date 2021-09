Svizzera-Italia 0-0, Jorginho sbaglia un rigore: strada in salita per il Mondiale

05 settembre 2021 a

Un altro pareggio per l'Italia nella strada per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Dopo quello con la Bulgaria, 1-1 amaro vista la superiorità degli azzurri, in casa della Svizzera la nazionale del ct Roberto Mancini è stata bloccato sullo 0-0 dalla selezione locale. Un pareggio che ha un altro peso rispetto a quello precedente perché la Svizzera è la nazionale con cui l'Italia si giocherà il primo posto nel girone C.

L'Italia ha giocato un'altra buona partita, in particolare nel primo tempo. Le occasioni non sono mancate per segnare il gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Nella prima frazione Berardi a tu per tu con il portiere non ha trovato il pertugio giusto. Poi anche Insigne, nel cuore dell'area da posizione favorevole, ha mancato l'impatto con la palla da pochi metri rispetto alla porta.

Nel secondo tempo altra occasionissima su calcio di rigore (fallo di Rodriguez su Berardi): sul dischetto si presenta Jorginho, ma il centrocampista azzurro sbaglia di nuovo come nella serie decisiva della finale dell'Europeo. L'episodio carica la Svizzera che finisce caricando a testa bassa mentre l'Italia si fa vedere in particolare con Zaniolo senza però riuscire a trovare il guizzo vincente. "Ci è mancato il gol, è un momento che non riusciamo a concretizzare" ha detto a fine partita il ct Mancini. "Una delle nostre migliori partite, siamo tornati quelli lasciati a Wembley. Peccato non aver trovato il gol" analizza invece il capitano Giorgio Chiellini. LA CLASSIFICA: Italia 11; Svizzera** 7; Bulgaria 5; Irlanda del Nord** 3; Lituania* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

